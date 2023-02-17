«Ноттингем Форест» выкупил Вуда

«Ноттингем Форест» выкупил нападающего Криса Вуда у «Ньюкасла» за 15 миллионов фунтов (примерно 16, 95 миллионов евро). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что этой зимой «лесники» взяли 31-летнего футболиста в аренду с правом выкупа. Эта опция была активирована после того, как Вуд провёл три матча за «Ноттингем Форест».

В текущем сезоне форвард провёл за «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл» в общей сложности 25 матчей и забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Новой Зеландии в 10 миллионов евро.

После 22 туров АПЛ «Ноттингем Форест» набрал 24 очка и расположился на 14-м месте в турнирной таблице.