Поттер: «В «Брайтоне» Кукурелья стал недостающим элементом пазла, в «Челси» всё иначе»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал неудачные выступления левого защитника Марка Кукурельи. Напомним, в прошлом сезоне англичанин пригласил испанца в свою команду, когда ещё тренировал «Брайтон». По итогам кампании Кукурелья получил награду лучшему игроку года в стане «чаек».

«Клуб вложил много денег в трансфер Марка. Я был в «Брайтоне». Там он стал недостающим элементом пазла. С ним команда наконец начала функционировать так, как я того хотел. В «Челси» немного другая ситуация», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Летом «Челси» заплатил за Кукурелью 67 миллионов евро. Эту сумму отказался выкладывать «Манчестер Сити», который тоже был заинтересован в трансфере.