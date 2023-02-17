Оби Микель: «Когда «Челси» начинал плохо играть, Абрамович сначала ругался, а потом увольнял тренера»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микель рассказал о том, как экс-владелец лондонского клуба Роман Абрамович реагировал на неудачи команды.

По словам нигерийца, когда футболисты «Челси» начинали плохо играть, Абрамович организовывал с ними встречу, на которой отчитывал игроков. А если после этого результаты не становились лучше, он увольнял тренера.

«Сначала Роман начинал спокойно, а потом начинал громко ругаться на нас на русском. В конце он всегда успокаивался и говорил: «А теперь идите тренируйтесь и выигрывайте матчи».

Если мы продолжали проигрывать, Абрамович прилетал на тренировочную базу на вертолёте. Для нас это был верный знак — всё, тренер уволен», — сказал Оби Микель на радио Dubai Eye.

Также хавбек отметил, что тренерам было сложно работать с «Челси», поскольку в то время за команду выступало много больших личностей, таких как Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Эшли Коул, Михаэль Баллак и Рикарду Карвалью. По словам Оби Микеля, на тренировках регулярно случались стычки, так как каждый хотел играть.

Напомним, Оби Микель защищал цвета «Челси» с 2006 по 2017 год. В составе «синих» нигериец дважды выиграл АПЛ и один раз стал победителем Лиги чемпионов.