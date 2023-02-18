В субботу «Челси» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Саутгемптона». В концовке первого тайма счёт на поле «Стэмфорд Бридж» открыли гости, занимающие последнее место в таблице Премьер-лиги. Голом со штрафного отличился Джеймс Уорд-Праус.

После свистка на перерыв фанаты «Челси» освистали команду. Понять зрителей можно – «пенсионеры» продолжают находиться в кризисе. На текущий момент команда Грэма Поттера занимает лишь десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Челси» потратил на трансферы почти 330 миллионов евро.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Челси» - «Саутгемптон» можно в текстовой трансляции.