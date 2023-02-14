«Челси» вернётся в гонку за Беллингемом

Лондонский «Челси» намерен побороться за подписание Джуда Беллингема предстоящим летом.

19-летний футболист возглавляет список трансферных целей мадридского «Реала», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», а дортмундская «Боруссия» рассчитывает сохранить англичанина в своих рядах до конца следующего сезона. По данным журналиста Мэтта Лоу, «Челси» намерен включиться в ожесточённую гонку за вундеркиндом, стоимость которого, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 110 млн евро. Владелец лондонского клуба Тодд Бёли надеется убедить восходящую суперзвезду в конкурентоспособности своего проекта.