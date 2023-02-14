Осинькин признался, что при Абрамовиче «Челси» был для него родным клубом

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о лондонском «Челси», в котором проходил стажировку.

«Во времена Абрамовича смотрел все игры «Челси», мог проанализировать, знал всех игроков. После ухода Романа Аркадьевича из клуба перестал. Жизнь несправедлива, да и футбол тоже», — цитирует слова Осинькина «Чемпионат».

Специалист считает, что Абрамович внес огромный вклад в развитие английского футбола, до его прихода «Челси» практически не было, но сейчас этот клуб перестал быть родным.

Напомним, из-за наложенных санкций Абрамович был вынужден продать команду.