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Олич рассказал, что Жирков не хотел переходить в «Челси»

13 Февраля 2023 • 16:37 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
18.02 18:00

Бывший футболист ЦСКА Ивица Олич прокомментировал информацию о завершении карьеры игрока экс-защитником «армейцев» Юрием Жирковым.

«Он сделал очень хорошую карьеру, поиграл за «Челси», хотя он никогда не хотел уезжать из России. Помню, как он был недоволен, что подписал контракт с «Челси», потому что хотел остаться в России», — приводит слова Олича «Спорт-Экспресс».

Эксперт рассказал, что говорил Жиркову о необходимости перехода в «Челси», ведь там совершенно другой уровень футбола. Сейчас Жирков может быть доволен своей карьерой, добавил Олич.

Ранее 39-летний бывший защитник ЦСКА и «Челси» сообщил, что завершил профессиональную карьеру игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ивица Олич Юрий Жирков
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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