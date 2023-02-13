Олич рассказал, что Жирков не хотел переходить в «Челси»

Бывший футболист ЦСКА Ивица Олич прокомментировал информацию о завершении карьеры игрока экс-защитником «армейцев» Юрием Жирковым.

«Он сделал очень хорошую карьеру, поиграл за «Челси», хотя он никогда не хотел уезжать из России. Помню, как он был недоволен, что подписал контракт с «Челси», потому что хотел остаться в России», — приводит слова Олича «Спорт-Экспресс».

Эксперт рассказал, что говорил Жиркову о необходимости перехода в «Челси», ведь там совершенно другой уровень футбола. Сейчас Жирков может быть доволен своей карьерой, добавил Олич.

Ранее 39-летний бывший защитник ЦСКА и «Челси» сообщил, что завершил профессиональную карьеру игрока.