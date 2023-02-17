Поттер прокомментировал свист болельщиков «Челси» в адрес Кукурельи

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал свист болельщиков команды в адрес левого защитника Марка Кукурельи, который пополнил ряды «синих» этим летом из «Брайтона» за 67 миллионов евро. Инцидент имел место быть в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Болельщики «Челси» освистывали Кукурелью в матче с «Боруссией» Дортмунд? Не знаю, я ничего не слышал. На стадионе было 80 000 человек», – объяснил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, недавно Кукурелья также подвергся критике из-за игнорирования Михаила Мудрика в матче против «Вест Хэма» в последнем туре чемпионата Англии. Испанец очень редко замечал украинца и давал ему передачу.