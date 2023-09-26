Чепчугов: Пропущенные голы не являются фундаментальным значением

Бывший вратарь столичного ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о качестве оборонительных действий «армейцев» в нынешнем сезоне.

«ЦСКА уже пропустил 15 голов в чемпионате, но показатель пропущенных мячей не является фундаментальным значением, такие матчи в карьере тренеров и футболистов бывают, не стоит акцентировать на этом внимание», — заявил экс-голкипер в интервью «РБ Спорт». Также Чепчугов отметил, что подопечные Владимира Федотова находятся не в оптимальном составе, поскольку игроки защиты находятся в лазарете.

Напомним, что ЦСКА находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата, не выиграв в последних пяти матчах Премьер-лиги. После девяти туров «армейцы» пропустили 15 голов.