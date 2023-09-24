Защитник «Ростова» Терентьев подвёл итоги матча против ЦСКА

Защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался о матче девятого тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Дона на своём поле сыграла вничью с московским ЦСКА со счётом 3:3.

Игрок отметил, что у его команды действительно мало набранных очков в этом сезоне, но при этом выделил прошедшую игру, которая получилась зрелищной.

«Что касается пропущенных, надо делать выводы, сейчас будем разбирать ошибки. Вторую игру подряд упускаем победу, обидно», - приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице с девятью очками в активе.