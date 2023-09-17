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Уткин не мог забить в РПЛ более года

17 Сентября 2023 • 17:02 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
24.09 19:00

23-летний полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в субботу вечером оформил гол в ворота калининградской «Балтики» в рамках выездного матча. В итоге команды сыграли в боевую ничью – 2:2.

Как сообщает Opta Sports, до вчерашнего дня Уткин более года не мог забить гол в рамках Премьер-лиги. В последний раз до матча с балтийцами он забивал 11 сентября 2022 года в ворота московского «Спартака», тот домашний матч дончан завершился со счётом 4:2. С тех пор у воспитанника академии «Краснодара» было два ассиста в 24-х проведённых матчах чемпионата России.

Больше подробностей о боевой ничьей дончан в Калининграде – в нашем обзоре.

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Ростов Даниил Уткин
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