Уткин не мог забить в РПЛ более года

23-летний полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в субботу вечером оформил гол в ворота калининградской «Балтики» в рамках выездного матча. В итоге команды сыграли в боевую ничью – 2:2.

Как сообщает Opta Sports, до вчерашнего дня Уткин более года не мог забить гол в рамках Премьер-лиги. В последний раз до матча с балтийцами он забивал 11 сентября 2022 года в ворота московского «Спартака», тот домашний матч дончан завершился со счётом 4:2. С тех пор у воспитанника академии «Краснодара» было два ассиста в 24-х проведённых матчах чемпионата России.

Больше подробностей о боевой ничьей дончан в Калининграде – в нашем обзоре.