Масалитин: «Федотову надо быть гибче»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе Владимира Федотова во главе «армейцев» после ничьи с «Ростовом» в девятом туре РПЛ.

«Федотову надо быть гибче, а то он в одну схему упёрся, а она на сегодняшний день не работает. Эта расстановка работает против Федотова. Нет внятной игры и результата, а с него за это спросят», — заявил эксперт в интервью «РБ Спорт». Тем не менее, по словам Масалитина, ЦСКА не хватает качественных футболистов, теряя также ведущих игроков из-за плохой формы или травм.

Напомним, что московский клуб после девяти туров Премьер-лиги находятся на девятом месте с 13 очками. В последнем матче чемпионата «армейцы» спасли ничью против «Ростова», проигрывая 1:3 во втором тайме.