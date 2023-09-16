​Роша не поможет ЦСКА в игре с «Ростовом»

В субботу ЦСКА проводит домашний матч чемпионата России против «Крыльев Советов». По ходу первого тайма жёлтую карточку получил защитник московской команды Виллиан Роша. Для бразильца это предупреждение стало четвёртым в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Это означает, что Роша будет вынужден пропустить игру следующего тура по причине перебора карточек.

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведёт в воскресенье, 24 сентября, - против «Ростова» на выезде.

Следить за игрой Премьер-лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.