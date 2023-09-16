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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Роша не поможет ЦСКА в игре с «Ростовом»

16 Сентября 2023 • 15:04 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Крылья Советов
1 1.67 X 4.00 2 5.30
2-й тайм

В субботу ЦСКА проводит домашний матч чемпионата России против «Крыльев Советов». По ходу первого тайма жёлтую карточку получил защитник московской команды Виллиан Роша. Для бразильца это предупреждение стало четвёртым в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Это означает, что Роша будет вынужден пропустить игру следующего тура по причине перебора карточек.

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведёт в воскресенье, 24 сентября, - против «Ростова» на выезде.

Следить за игрой Премьер-лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша
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