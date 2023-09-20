​ЦСКА не побеждал в основное время в 6 последних матчах

В среду ЦСКА проводил домашний матч против «Сочи» в четвёртом туре группового этапа Кубка России. Команда Владимира Федотова победила по пенальти после ничьей 1:1 и пополнила свою копилку двумя очками.

Если брать во внимание только основное время, то ЦСКА не побеждал в шести последних матчах в чемпионате и Кубке России. Последняя «чистая» победа «армейцев» была зафиксирована 13 августа, когда команда обыграла «Сочи» в чемпионате со счётом 3:1.

Теперь ЦСКА будет готовиться к гостевой игре Премьер-лиги против «Ростова». Команды сыграют в воскресенье, 24 сентября.