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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА не побеждал в основное время в 6 последних матчах

20 Сентября 2023 • 17:12 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
24.09 19:00

В среду ЦСКА проводил домашний матч против «Сочи» в четвёртом туре группового этапа Кубка России. Команда Владимира Федотова победила по пенальти после ничьей 1:1 и пополнила свою копилку двумя очками.

Если брать во внимание только основное время, то ЦСКА не побеждал в шести последних матчах в чемпионате и Кубке России. Последняя «чистая» победа «армейцев» была зафиксирована 13 августа, когда команда обыграла «Сочи» в чемпионате со счётом 3:1.

Теперь ЦСКА будет готовиться к гостевой игре Премьер-лиги против «Ростова». Команды сыграют в воскресенье, 24 сентября.  

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ЦСКА Москва
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