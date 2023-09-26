Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о некоторых матчах 9-го тура РПЛ.

- Что происходит с ЦСКА? В Ростове «армейцы» вытащили тяжелую игру. Но в последних пяти турах они не одержали ни одной победы: четыре ничьи и одно поражение. В чем причины?

- У них кадровые проблемы. Столько новых игроков пришло. Они должны вписаться в коллектив и игру, понять суть игрового направления. Для этого необходимо время. Плюс много молодежи, которая под действиями агрессивного соперника теряет нити управления над своими действиями и не всегда может найти лучший выход из ситуации. Главное, что ребята находят силы, проигрывая 0:2, вернуться в игру. Хотя там у Байрамяна был третий момент, который он не реализовал. И все повернулось в сторону гостей. Они отвоевали очко у успешно игравшего «Ростова».

- «Краснодар» на классе победил «Урал» и остался лидером чемпионата. Теперь «быки» уже не воспринимаются как временное явление на первой строчке таблицы?

- Не обязательно они будут лидерами до конца чемпионата, но пока при содержательной, надежной игре, которая радует глаз, южане делают все, чтобы ставить соперников в неловкое положение. Они используют мастерство своих лидеров, с чем не могут справиться конкуренты. Тот футбол, который показывает «Краснодар», дает основание верить, что команда будет развиваться.

Елена Григорьевская