В ЦСКА допустили участие Мойзеса в матче с «Ростовом»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии защитника московской команды Мойзеса.

Напомним, бразильский футболист получил травму в матче восьмого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2). По словам Безуглова, вполне возможно, что Мойзес сможет принять участие в игре девятого тура против «Ростова».

«У футболиста ничего страшного, к счастью, нет. Не исключено его участие в матче с «Ростовом». Отмечаем положительную динамику. Будем надеяться на лучшее уже в ближайшей игре», — цитирует Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится 24 сентября. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.