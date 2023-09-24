​Врач ЦСКА объяснил отсутствие Мойзеса

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал отсутствие в заявке команды на матч девятого тура Премьер-лиги против «Ростова» защитника Мойзеса.

«Мойзес остался в Москве, уже приступил к работе. У него была небольшая вирусная инфекция, помимо травмы. Поэтому тренерский штаб решил оставить его в Москве, чтобы он полноценно подготовился к игре против «Балтики», - сказал Безуглов на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

Матч «Ростов» - ЦСКА стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.