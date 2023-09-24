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​Врач ЦСКА объяснил отсутствие Мойзеса

24 Сентября 2023 • 18:31 Комментировать
Ростов
2:1
ЦСКА Москва
1 3.45 X 3.65 2 2.12
1-й тайм

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал отсутствие в заявке команды на матч девятого тура Премьер-лиги против «Ростова» защитника Мойзеса.

«Мойзес остался в Москве, уже приступил к работе. У него была небольшая вирусная инфекция, помимо травмы. Поэтому тренерский штаб решил оставить его в Москве, чтобы он полноценно подготовился к игре против «Балтики», - сказал Безуглов на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

Матч «Ростов» - ЦСКА стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эдуард Безуглов Мойзес
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