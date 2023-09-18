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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов вышел на второе место среди всех бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России

18 Сентября 2023 • 19:01 Комментировать (2)
Ростов
...
ЦСКА Москва
24.09 19:00

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов в минувшие выходные поразил ворота самарских «Крыльев Советов» в ничейном матче. Завершился поединок, напомним, со счётом 2:2.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», благодаря голу форвард не только принёс своему клубу балл, но и обогнал Сергея Семака и вышел на второе место среди всех бомбардиров ЦСКА в рамках чемпионатов России в клубной истории. Теперь у него 69 забитых голов, у Семака – 68. Впереди – лишь бывший бразильский легионер «армейцев» Вагнер Лав. Он в своё время настрелял за клуб 85 голов в рамках национального первенства, поэтому добираться до его достижения Чалову придётся ещё не один тур.

После восьми туров РПЛ ЦСКА идёт в турнирной таблице на седьмом месте, в активе команды 12 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Семак Вагнер Лав Фёдор Чалов
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Комментарии (2)
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TEREX
18 Сентября 2023 в 19:08
ну ну..смишно..)) мастир па прабитию пинальтю..а с игры та забивать када будит..))
ингерман
18 Сентября 2023 в 19:30
ай бро с игры не нада.. пущай с точке тожа мажець.. А-ха-ха-ха! )))
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