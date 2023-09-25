Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил игру «Ростова» в домашнем матче девятого тура чемпионата России против московского ЦСКА (3:3).

- Многие сейчас вспоминают, какими были «Ростов» и «Рубин» при Бердыеве. Поведя 2:0, его команда так жёстко перестроилась бы на оборону, что в её штрафной не то что мяч, даже муха не пролетела бы. Но сейчас «Ростов» продолжал играть в свой футбол и после матча с «Балтикой» снова упустил победу, ведя в счёте с разницей в два мяча. Здесь нужно всё-таки признать, что тренерский штаб «Ростова» немножко переоценивает возможности своей команды в таких условиях. Наверно, нужны определённые замены, перестройка тактики, больший настрой футболистов на игру в обороне. Это подсказывает сама логика. В двух матчах вместо шести очков набраны только два – для «Ростова» это большое разбазаривание.