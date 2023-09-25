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Щербаченко: «При Бердыеве в штрафной «Ростова» при счёте 2:0 даже муха не пролетела бы» эксклюзив

25 Сентября 2023 • 18:58 Комментировать
Ростов
3:3
ЦСКА Москва
окончен

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил игру «Ростова» в домашнем матче девятого тура чемпионата России против московского ЦСКА (3:3).

- Многие сейчас вспоминают, какими были «Ростов» и «Рубин» при Бердыеве. Поведя 2:0, его команда так жёстко перестроилась бы на оборону, что в её штрафной не то что мяч, даже муха не пролетела бы. Но сейчас «Ростов» продолжал играть в свой футбол и после матча с «Балтикой» снова упустил победу, ведя в счёте с разницей в два мяча.  Здесь нужно всё-таки признать, что тренерский штаб «Ростова» немножко переоценивает возможности своей команды в таких условиях. Наверно, нужны определённые замены, перестройка тактики, больший настрой футболистов на игру в обороне. Это подсказывает сама логика. В двух матчах вместо шести очков набраны только два – для «Ростова» это большое разбазаривание.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Курбан Бердыев Чемпионат России РПЛ Владимир Обедзинский
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