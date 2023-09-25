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Пономарёв: «Такого проходного двора в обороне ЦСКА я давно не видел» эксклюзив

25 Сентября 2023 • 16:43 Комментировать
Ростов
3:3
ЦСКА Москва
окончен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей с «Ростовом».

- Почему «армейцы» едва не проиграли «Ростову»?

- Я абсолютно ничего не понял. Как ЦСКА играл, что за игра была ненормальная с «Ростовом». Оборона обеих команд никуда не годится. Ну «Ростов» ладно, он уже давно помногу пропускает. У него 19 мячей в этой графе на данный момент. А что касается «армейцев», я был просто удивлен. Нет Мойзеса, Роши, Дивеева, это понятно, но все равно в защиту можно было поставить более опытных ребят. А такого проходного двора я давно не видел. Как можно от такой команды пропускать тря мяча? Ну ладно, первый гол. Там получился очень хороший удар у ростовчанина. Акинфеев сам не ожидал. Но второй и третий – это вообще анекдот. Федотову надо пристально посмотреть на оборону. Забить ЦСКА забьет, а вот защита – это основное.

- То есть тройка в центре обороны: Агапов, Мухин и Зделар не жизнеспособна?

- Конечно. Можно было бы четверых в защиту поставить, и играли бы нормально. А вчера было непонятно, кто за что отвечает. В штрафной постоянно оказывались какие-то лишние люди. Это не игра в обороне, а мучение.

- Первые минут 15 гости провели плохо. Почему дебют не удался?

- Я не понял этого. Минут 20 был какой-то сумбур со стороны гостей. Не могли они разобраться. А у ростовчан наоборот все получалось. Куда бы мяч ни шел, все к своему. Так бывает. А потом у южан все разладилось, и качели пошли в другую сторону - они стали пропускать. Оборона там тоже безобразная. Видимо, Карпин не разбирается с этим вопросом, потому что и в прошлом году мы наблюдали то же самое. А Федотов меня просто удивил. Разве можно так играть в защите? Келлвен мне не очень понравился, хотя и забил. Но его задача, прежде всего, это оборона. Главное, чтобы он там был на месте. А его зачастую не было. Он опаздывал, не подстраховывал центральную зону. Федотов должен сделать выводы, что-то придумать.

- «Армейцы» идут на 9-м месте. Как оцените турнирную ситуацию?

- Это очень низко. Сложно будет выкарабкиваться оттуда. Каждый матч надо выигрывать. А следующий - с «Балтикой».

- Ну тут, наверное, у ЦСКА не будет проблем?

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- Думаю, что два мяча «армейцы» забьют и выиграют. И то надо постараться, потому что эта команда внизу таблицы, и ей надо вылезать. Плюс там неплохой тренер. Он тоже старается поставить балтийцам игру.

- Стоит ли похвалить ЦСКА за то, что вчера все-таки удалось уйти от поражения?

- Тут дело не в ЦСКА. Просто «Ростов» испугался, когда повел 2:0 в начале матча, тем более забивали так легко. Они сами этого не ожидали, потому что с такой командой, как ЦСКА, это сложно представить.

- Почему «Ростов» не сумел удержать победный счет?

- Хозяева отошли в оборону, отдали инициативу. И понеслось. Раз они отдали инициативу, конечно, их задушили. Играй они также смело, Байрамян мог забивать третий мяч, и тогда вообще была бы труба. С 0:3 сложно выползти. А 0:2, это один забил и уже полегче.

- За счет чего ЦСКА будет выправлять непростую турнирную ситуацию?

- Думаю, что все будет нормально. В команде есть интересные ребята, просто их надо правильно расставить, нацелить на игру. С «Ростовом» ведь играли несобранно, вразнобой. А надо, чтобы на поле был коллектив. Потенциал-то у команды хороший. Она не должна находиться на 9-м месте.

Елена Григорьевская

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ЦСКА Москва Ростов Владимир Пономарёр
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