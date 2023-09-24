В матче девятого тура Премьер-лиги «Ростов» принимает ЦСКА. Хозяева поля быстро забили два гола и пропустили один мяч в ответ. Как только начался второй тайм, коллектива Валерия Карпина снова поразил ворота Игоря Акинфеева. Илья Вахания прорвался по флангу и прострелил в штрафную, и Егор Голенков пробил под опорную ногу голкиперу. Счет стал 3:1 в пользу ростовчан. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
«Ростов» снова забил в ворота ЦСКА, у Голенкова дубль
|Ростов
|ЦСКА Москва
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