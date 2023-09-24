«Ростов» снова забил в ворота ЦСКА, у Голенкова дубль

В матче девятого тура Премьер-лиги «Ростов» принимает ЦСКА. Хозяева поля быстро забили два гола и пропустили один мяч в ответ. Как только начался второй тайм, коллектива Валерия Карпина снова поразил ворота Игоря Акинфеева. Илья Вахания прорвался по флангу и прострелил в штрафную, и Егор Голенков пробил под опорную ногу голкиперу. Счет стал 3:1 в пользу ростовчан. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.