Тарханов: «Ростов» выберется из кризиса»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о причинах кризиса «Ростова».

Специалист считает, что на нестабильность «Ростова» влияет большое количество молодых футболистов в составе команды.

«Думаю, «Ростов» выберется из кризиса. В прошлом году они играли хорошо, а в этом сезоне тот же состав остался. Есть какие-то глубокие причины неудач, о которых мы не знаем. Молодых игроков у «Ростова» много, поэтому нет стабильности», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В восьми турах текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» набрал восемь очков и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице.