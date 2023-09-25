Защитник ЦСКА Агапов назвал причины провала в начала матча с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Илья Агапов высказался о плохом начале матча девятого тура РПЛ против «Ростова» (3:3).

Напомним, уже к 12-й минуте встречи «армейцы» уступали со счётом 0:2. Агапов отметил, что в прошедшем матче не смогли принять участие бразильские защитники ЦСКА Виллиан Роша и Мойзес.

«Не проснулись что ли. Как-то вяло начали, поэтому и пропустили. Не думаю, что это из-за недопонимания. Затем мы взяли игру в свои руки», — цитирует Агапова «Матч ТВ».

В девяти турах РПЛ ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Ростов» же с девятью баллами в своём активе идёт 11-м.