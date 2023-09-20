Пономарёв: «В атаке ЦСКА настоящее безобразие»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил состояние атакующей линии «армейцев».

«Безобразие настоящее в атаке ЦСКА происходит, на кого надеяться? На Заболотного или Чалова? Фёдор может забить, но его не видно на футбольном поле. Нападающий должен быть заметен. Новое приобретение — Давила. Я которую игру уже не могу понять, что он умеет делать», - рассказал Пономарёв Betonmobile, добавляя, что больше всего из атакующей группы его впечатляет пока Аббосбек Файзуллаев.

Напомним, в среду днём ЦСКА обыграл дома «Сочи» в Кубке России. Основное время матча завершилось ничьей (1:1), а в серии пенальти точнее оказались «армейцы» - 4:2.

«Команда не в развале, но ее надо собрать, каждый футболист играет только свою партию, а оркестра нет», - заключил Пономарёв.

В девятом туре РПЛ московский клуб сыграет на выезде с «Ростовом» из второй половины турнирной таблицы.