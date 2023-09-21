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Карпина оштрафовали

21 Сентября 2023 • 14:52 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
24.09 19:00

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин получил штраф. Соответствующее решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Карпин должен выплатить 30 тысяч рублей за то, что во время матча Премьер-лиги против «Балтики» он покинул пределы технической зоны. «Ростов» тоже наказали – клуб за выход тренера на поле заплатит 20 тысяч рублей.

Напомним, что «Ростов» в гостях у «Балтики» упустил победу – матч завершился вничью со счётом 2:2. По ходу игры Валерий Карпин вышел на футбольное поле, чтобы выбить оттуда лишний мяч.

Ближайший матч чемпионата «Ростов» проведёт в воскресенье, 24 сентября, - против ЦСКА на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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РОСТОВ ЦСКА МОСКВА
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