Карпина оштрафовали

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин получил штраф. Соответствующее решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Карпин должен выплатить 30 тысяч рублей за то, что во время матча Премьер-лиги против «Балтики» он покинул пределы технической зоны. «Ростов» тоже наказали – клуб за выход тренера на поле заплатит 20 тысяч рублей.

Напомним, что «Ростов» в гостях у «Балтики» упустил победу – матч завершился вничью со счётом 2:2. По ходу игры Валерий Карпин вышел на футбольное поле, чтобы выбить оттуда лишний мяч.

Ближайший матч чемпионата «Ростов» проведёт в воскресенье, 24 сентября, - против ЦСКА на своём поле.