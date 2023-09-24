Федотов: «Да, есть проблемы, есть вопросы, реализация...»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Сегодня в заявке на матч нет Мойзеса, который получил повреждение в предыдущем туре чемпионата. При этом после игры с «Сочи» вы говорили, что он уже тренируется с командой. Каково его состояние, почему он не поехал в Ростов?

- Тренируется, есть проблемы еще. Не решили, что он полностью готов. Травмы нет, но его функциональное состояние не позволило ему присоединиться к нам. Поэтому он остался с тренером по реабилитации продолжать подготовку к следующему матчу.

- По понятным причинам отсутствует Виллиан Роша, нет Игоря Дивеева. Насколько сложная для вас была задача подобрать оптимальное сочетание тройки центральных защитников?

- Несложно, потому что те люди, которые были, они и в составе. Проверили Максима Мухина на предыдущем матче, Саша Зделар центрального у нас играл уже на кубковый матч в Самаре в прошлом сезоне. Поэтому всё всем знакомо, позиции похожи. В таком сочетании выходим.

- Обращает на себя внимание присутствие в стартовом составе и Заболотного, и Чалова. Почему решили такое сочетание в атаке использовать и не приберечь кого-то на замену?

- Я думаю, что такое сочетание довольно часто встречалось. Оно сыграно, оно понимает друг друга с полуслова, с полувзгляда. Поэтому выбор и решение таковы.

- По этой же причине Виктор Давила начинает игру в запасе?

- Давида еще адаптируется и входит в коллектив. Кроме футбольной, нужна еще и адаптация бытовая и прочая. Всё уже очень близко. Он выходил и помогал. Процесс на этом не остановится. Он есть и будет полноценным членом команды.

- В чемпионате у ЦСКА не самая приятная серия из четырех матчей без побед. Как это влияет на эмоциональное состояние? Вообще влияет ли на что-то, или об этом в команде стараются не думать?

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- Мы трудимся и отдаем на поле все силы. У нас есть огромное желание в каждом матче побеждать. Да, есть проблемы, есть вопросы, реализация, мы упустили победу, два раза отыгрывались. Мы берем матч с Самарой, кубковый матч. Процесс идет, мы всеми фибрами души хотим победить.