Форвард «Ростова» Голенков - о неудачах в гостевых матчах: Стечение обстоятельств

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о неудачных гостевых матчах команды с берегов Дона в нынешнем сезоне.
Форвард считает, что это обычное стечение обстоятельств.
«Если скажу, что проблема в логистике — это будет просто отмазка. Скорее, это не влияет», - приводит слова Голенкова «Матч ТВ».
Подопечные Валерия Карпина провели шесть выездных матчей в этом сезоне, в которых дважды сыграли вничью в основное время и потерпели четыре поражения.
После восьми туров РПЛ «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице с восемью очками в активе.
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