Форвард «Ростова» Голенков - о неудачах в гостевых матчах: Стечение обстоятельств

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о неудачных гостевых матчах команды с берегов Дона в нынешнем сезоне.

Форвард считает, что это обычное стечение обстоятельств.

«Если скажу, что проблема в логистике — это будет просто отмазка. Скорее, это не влияет», - приводит слова Голенкова «Матч ТВ».

Подопечные Валерия Карпина провели шесть выездных матчей в этом сезоне, в которых дважды сыграли вничью в основное время и потерпели четыре поражения.

После восьми туров РПЛ «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице с восемью очками в активе.