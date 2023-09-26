Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главных событиях 9-го тура РПЛ.

- В Ростове ЦСКА проявил характер и вытащил тяжелую игру.

- Обе команды нуждались в победе, поэтому, думаю, никто не остался доволен результатом. А сама игра получилась боевая. Начало встречи «Ростов» провел активно, повел в счете, а потом пошло успокоение. ЦСКА выровнял игру и сравнял счет. Она была ничейная по раскладу.

- В последних пяти турах «армейцы» не одержали ни одной победы. В чем причины?

- Что-то у них не идет. Не до конца поставлена игра или удача отвернулась. Где-то стали много ошибаться в обороне. Обычно защита – это была основа для ЦСКА во главе с Акинфеевым. А тут пропустить три мяча в безобидных ситуациях… Что-то там надломилось. Есть проблемы в обороне.

- «Краснодар» остался лидером чемпионата. Теперь «быки» уже не воспринимаются как временное явление на первой строчке таблицы?

- Если все претенденты на золотые медали буксуют, то «Краснодар» четко берет очки, поэтому и находится лидером чемпионата. Если не будет их терять – значит, все будет в порядке. И надо смотреть на соперников, которые уже должны втягиваться в гонку и набирать очки.

- А «Крылья Советов» надолго задержатся в лидирующей группе? Команда идет на втором месте после девяти туров.

- Там многие ребята чисто психологически не готовы к борьбе за высокие места. Если они удержатся в шестерке – это будет великолепный результат для них.

Елена Григорьевская