Алдонин: «После двух пропущенных мячей ЦСКА владел преимуществом в матче с «Ростовом»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о матче девятого тура РПЛ, в котором «армейцы» сыграли вничью с «Ростовом» (3:3).

Напомним, по ходу встречи «красно-синие» уступали с разницей в два мяча, однако сумели отыграться и увезти из Ростова одно очко. Алдонин похвалил ЦСКА за характер, отметив, что после двух пропущенных мячей гости владели игровым преимуществом.

«Перестановки в обороне — самый главный момент в игре ЦСКА. После двух пропущенных мячей «армейцы» владели игровым преимуществом. «Ростов» в концовке мог забить. Нельзя сказать, что ЦСКА потерял очки в этой игре», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

В девяти турах РПЛ ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «армейцы» проведут 30 сентября против «Балтики».