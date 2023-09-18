Орлов: «Жалко, что ЦСКА потерял Зайнутдинова — это был очень сильный игрок»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о составе ЦСКА.

По мнению журналиста, «красно-синим» не хватает игроков. Орлов выразил сожаление в связи с тем, что минувшим летом команду покинул казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов, перебравшийся в турецкий «Бешикташ».

«Очень жалко, что ЦСКА потерял Зайнутдинова — это был очень сильный игрок, я не знаю, почему он ушёл. Конечно, клуб зарабатывает, продавая. Но он был очень важной деталью», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.