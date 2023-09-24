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Карпин объяснил отсутствие Комличенко и оценил шансы на возвращение Осипенко

24 Сентября 2023 • 18:51 Комментировать
Ростов
2:1
ЦСКА Москва
1 3.45 X 3.65 2 2.12
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Глядя на заявку сегодняшнего матча обращает на себя отсутствие Николая Комличенко и Андрея Ланговича. Что с ними?

- Комличенко получил небольшое повреждение в игре с… кем? С «Балтикой», по-моему, да. Лангович просто в заявку не попал.

- При этом в заявку попал Максим Осипенко. Насколько вероятно его появление на поле, либо только в случае крайней необходимости в таком экстренном варианте?

- Нет. Мы уже на сколько-то минут… Опять же нужно посмотреть. Одно дело - тренировки, другое дело - игра. Поэтому как вариант возможен, но посмотрим по игре, если будет необходимость и возможность его выпустить, чтобы попробовал и вернулся после двух месяцев. Он два месяца уже отсутствует. Вернуться в игровой ритм тоже нужно время.

- Держа в уме возможное появление Осипенко, хотелось спросить про самочувствие и состояние Виктора Мелёхина после игры с «Рубином», когда он потерял сознание. Как он себя чувствует сейчас после этого момента?

- Да нет, вроде бы нормально. Естественно, сделали все обследования, он уже после всех обследований тренировался. На 100% должен быть готов.

- Победа в Кубке наверняка добавляет положительных эмоций, при этом в чемпионате у «Ростова» серия из четырех матчей без побед. Как она влияет на психологическое  состояние в команде и психологический фон в коллективе?

- Как влияет? Не могу сказать, что все радостные ходят и довольные. Для этого есть игры, и не только Кубка, естественно. Другое соревнование, и здесь нужно побеждать, чтобы настроение улучшать.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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