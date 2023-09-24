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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дебютные голы Файзуллаева и Келлвена принесли ЦСКА огненные 3:3 в Ростове

24 Сентября 2023 • 21:00 Комментировать
Ростов
3:3
ЦСКА Москва
окончен

«Ростов» и ЦСКА встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч девятого тура РПЛ состоялся 23 сентября на стадионе «Ростов Арена».

Протокол игры  
Ростов3:3ЦСКА Москва
(1:0) Миронов Алексей7'  
(2:0) Голенков Егор12'  
  26'Келлвен Дуглас (2:1)
(3:1) Голенков Егор50'  
  65'Чалов Фёдор (3:2)
  70'Файзуллаев Аббосбек (3:3)
Песьяков СергейВахания ИльяТерентьев ДенисМелёхин ВикторЧернов Евгений 67' (Прохин Данила ( 67') Миронов АлексейГлебов ДанилУткин Даниил 84' (Осипенко Максим ( 84') Байрамян Хорен 76' (Щетинин Кирилл ( 76') Голенков Егор 67' (Ионов Алексей ( 67') Мохеби Мохаммад 76' (Тугарев Роман ( 76')
Запасные: Кирш ИльяСтолбов КириллАкбашев РоманЦулая МихаилКомаров ИванМедведев НикитаИгнатов Герман
Акинфеев ИгорьМухин МаксимЗделар СашаАгапов ИльяКеллвен ДугласОбляков ИванМендес Виктор 64' (Кучаев Константин ( 64') Гайич Милан IIIЧалов Фёдор  45'Заболотный Антон 64' (Давила Виктор ( 64') Файзуллаев Аббосбек
Запасные: Рядно МихаилЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирЕрмаков НикитаКисляк МатвейГлебов КириллНабабкин КириллТороп ВладиславАрбузов Ярослав
24 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

«Ростов» и ЦСКА могут считать себя главными неудачниками сентября в РПЛ. Ни одной победы в последних четырёх турах. Представляете, за восемь «совместных» матчей «Ростов» и ЦСКА ни разу не выиграли. Более того, южане трижды проиграли и уже скатились в нижнюю половину турнирной таблицы, «армейцы» же за это время один раз проиграли и трижды сыграли в ничью, пока упав только в середину табели о рангах. Но явно не этого ждут болельщики обеих команд.

Много пропускают команды в последнее время, от очного матча тоже ждали много мячей. И не прогадали. «Ростов» сподобился аж на два быстрых гола. На седьмой минуте Миронов получил мяч от Мохеби, сместился в центр и неожиданно пробил с дальней дистанции. Метров с 30 направил он мяч в «девятку», Акинфеев до конца не верил в подобное развитие событий, рукой лишь срезав в противоположный угол ворот – 1:0.

А через пять минут какой-то коллективный шок случился у обороны ЦСКА. Сначала подарили мяч Глебову в своей штрафной площади, после прострела Даниила позволили точно пробить Голенкову, находившемуся в окружении шести игроков ЦСКА – 2:0. И тут же Байрамян мог разгром оформлять, перехватив ужасающую передачу Зделара. Хорен уже обыграл Акинфеева, бил по пустым воротам, но умудрился не попасть с угла вратарской.

Не добил соперника «Ростов», позволив ЦСКА поднять голову. И наказал хозяев новичок Келлвен: диагональ Гайча прошла сквозь всю штрафную площадь, а бразилец ударом в касание попал точно в «домик» Песьякову – 2:1. Кстати, Келлвен ответил Гайичу толковой скидкой чуть позже, но Милан ударом с 8 метров послал мяч выше ворот. А перед самым перерывом мог сравнять счёт Чалов, подрезавший мяч на ближнем углу вратарской после кросса Файзуллаева. Мяч попал в штангу, а затем сориентировался Глебов, там и стоявший.

Голевое пиршество продолжилось во втором тайме. И опять стартовал её «Ростов». Диагональ Вахании перелетела через Мухина и Голенкову не составило труда замкнуть дальнюю штангу. Егор сначала принял мяч на грудь, а затем точно пробил – 3:1. ЦСКА долго ответ готовил, а разразился двумя ударами за пять минут с 65-й по 70-ю. Давила отобрал мяч на чужой половине поля, Файзуллаев отыграл на Келлвена, а тот навесил на угол вратарской, откуда точно пробил Чалов – 3:2. Гол+пас у бразильца.

Равный счёт установил Файзуллаев, которому аккурат на линию вратарской отдал Давила. Аббос тоже за два касания разобрался, отметившись дебютным мячом в составе ЦСКА – 3:3. Интереснейший матч для нейтрального болельщика, а вот главные тренеры «Ростова» и ЦСКА наверняка будут в ярости от такой игры в обороне и итоговой ничьей.

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ЦСКА Москва Ростов
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