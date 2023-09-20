Карпин рассказал о состоянии Осипенко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника Максима Осипенко, который восстановился от мышечного повержедения.

Специалист отметил, что сроки возвращения игрока есть, но нет определённой даты.

«Он потихоньку начал участвовать в командных упражнениях, но пока с ограничениями. После двухмесячной паузы ему нужно еще прийти в себя», - приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что 29-летний футболист получил повреждение в матче второго тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (1:1), который состоялся в конце июля.

На счету Осипенко один гол за три матча в этом сезоне.