В воскресенье вечером «Ростов» и ЦСКА сойдутся на футбольном поле в рамках девятого тура Премьер-лиги. Пресс-служба ростовчан опубликовала юмористическое видео. В нём была обыграна сцена из известного фильма «Бумер», в которой у главного героя, который выделывался на дороге, забирают автомобиль такие же бандиты.

В ролике ЦСКА пижон на автомобиле едет не в очках, как было в кино, а в маске коня. Как и в фильме, водитель «подрезает» другой автомобиль, после чего его пытаются остановить. В результате происходит конфликт, и «конь» получает удар в челюсть.

«Чё мычишь, конина?» - говорит один из участников стычки фразу, похожую на ругательную, которая была в фильме.

Судя по комментариям и отзывам, ролик «Ростова» многие фанаты и журналисты не оценили.