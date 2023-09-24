Дьяков: «Ростов» не будет бороться за медали и не будет бороться за выживание»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил перспективы южан в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, «Ростов» займёт место в середине турнирной таблицы, так как сейчас в команде слишком много молодых игроков, которым не хватает стабильности.

«Думаю, клуб не будет бороться за медали и не будет бороться за выживание. «Ростов» весь сезон будет в середине турнирной таблицы», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

В восьми турах РПЛ «Ростов» набрал восемь очков и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч южане проведут сегодня, 24 сентября, против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.