Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о самых интересных матчах 9-го тура РПЛ.

- У «Ростова» каковы шансы против ЦСКА?

- Команды сейчас переживают не лучшие времена. У ЦСКА проблемы в обороне из-за травмы Дивеева. Роша пропустит игру из-за перебора карточек. Неизвестно, сыграет ли Мойзес. Но и у Карпина такие же проблемы из-за отсутствия Осипенко. Это определяющий футболист. Лидер в защите. Поэтому там идет перестройки. Отсюда потери очков, как во встрече с «Балтикой», когда «Ростов» вел 2:0, но сыграл 2:2. Состав молодой. Нет лидера. А у ЦСКА мы увидели невнятную игру с «Сочи» и с «Крыльями Советов». Федотов в этих матчах не угадал с составом. Он уперся в схему с тремя защитниками, но она не работает. Надо что-то менять, потому что ЦСКА уже не первую игру не показывает своих истинных возможностей. Купили Давилу, но он пока ни о чем. Помощи от него нет. Надеюсь, что это временно и этот трансфер оправдает себя.

- «Зенит» - «Локомотива» - афиша громкая, но смогут ли «железнодорожники» взять очки в Питере?

- Футболисты-то качественные у «Локомотива». Весна показала, что они могут играть. Очень многое зависит от Дзюбы. Если весной он был в порядке, то как только не смог играть, нет результата. Были большие ожидания, но пока они не оправдываются. Хотя футболисты все остались, и была игра. А что касается «Зенита», он набирает ход, нашел свою игру. Он может действовать с двумя и даже тремя нападающими, после прихода Изидора. Понятно, что «Зенит» в предстоящем матче фаворит. Но «Локомотив» умеет удивлять.

- Руководству «Локомотива» рано делать выводы по работе Галактионова?

- Пока результат ни туда, ни сюда. И нет игры. Сзади большие проблемы. Надо искать варианты, поменять схему. Если она не работает, зачем в нее упираться? Нужен результат.

- Какие прогнозы на матч «Краснодар» - «Урал», который скатывается все ниже. Команду переоценили?

- Да нет. В том году пришел Гончаренко, и команда выдала длинную серию без поражения. Там сейчас есть свои проблемы. Но она как была средняя, так и осталась. Если «Урал» не испугается «Краснодар», и будет играть в свою игру, значит, результат будет.

Елена Григорьевская