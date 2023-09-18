Бистрович объяснил свою аренду в «Балтику»

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович рассказал, почему ушёл в аренду из столичного ЦСКА в состав аутсайдера РПЛ – калининградской «Балтики».

«После возвращения у меня сразу состоялся разговор с Владимиром Федотовым. Тренер дал понять: на моей позиции в команде высокая конкуренция, завоевать место в составе будет очень тяжело. А для меня важно было получать игровую практику, набрать форму после травмы», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Напомним, в минувшую субботу Бистрович с успехом дебютировал за балтийскую команду. В домашнем матче против «Ростова» он забил важнейший гол в ворота Сергея Песьякова, в итоге команды сыграли в боевую ничью – 2:2.