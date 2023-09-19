Камоцци: «Чалову бы больше всего подошли чемпионаты Испании и Португалии»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова о том, что он готов к возможному уходу из клуба нападающего Фёдора Чалова.

«Фёдор — хороший игрок, он мог бы играть не только в Италии. Ему бы больше всего подошли чемпионаты Испании и Португалии», — цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, что во второй половине сезона-2021/2022 Чалов выступал за швейцарский «Базель», в составе которого провёл 16 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Действующий контракт 25-летнего нападающего с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.