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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: Мойзес пропустит матч ЦСКА с «Ростовом» слухи

21 Сентября 2023 • 20:28 Комментировать (1)
Ростов
...
ЦСКА Москва
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24.09 19:00

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес не сможет помочь своей команде в предстоящей игре с «Ростовом». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол с Доном Алейшо».

Напомним, Мойзес получил травму в игре восьмого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2) и пропустил минувший кубковый матч с «Сочи» (1:1, 4:2 – по пенальти).

В нынешнем сезоне 28-летний защитник провел 11 матчей с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

Встреча «Ростова» и ЦСКА состоится 24 сентября в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Мойзес
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РОСТОВ ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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Южный201
21 Сентября 2023 в 20:59
Мойзес уже ничего не решает,Федотов уже не может настроить команду на игру,бразильская защита стала вообще играть с ленцой...
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