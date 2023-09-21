Бразильский защитник ЦСКА Мойзес не сможет помочь своей команде в предстоящей игре с «Ростовом». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол с Доном Алейшо».

Напомним, Мойзес получил травму в игре восьмого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2) и пропустил минувший кубковый матч с «Сочи» (1:1, 4:2 – по пенальти).

В нынешнем сезоне 28-летний защитник провел 11 матчей с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

Встреча «Ростова» и ЦСКА состоится 24 сентября в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.