«Ростов» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч девятого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч девятого тура Российской премьер-лиги, в котором «Ростов» сыграет против ЦСКА. Поединок пропустят два центральных защитника столичного клуба: Мойзес и Виллиан Роша.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Вахания, Мелехин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Мохебби, Голенков.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Гайич, Агапов, Мухин, Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.
Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
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