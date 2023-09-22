Агент: «Мойзес чувствует себя нормально, но всё ещё неизвестно, сыграет ли он в следующем матче»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о состоянии своего клиента.

Ранее сообщалось, что 28-летний бразилец пропустит матч девятого тура РПЛ против «Ростова».

«Мойзес чувствует себя нормально. Но всё ещё неизвестно, сыграет ли он в следующем матче. Зависит от состояния», — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 11 матчей, в которых забил один гол.

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится 24 сентября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «красно-синие» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 набранных очков.