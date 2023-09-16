Владимир Федотов — о будущем Акинфеева: «Не рассматриваем вариант непродления отношений с Игорем»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном продлении трудового договора с вратарём Игорем Акинфеевым.

«Даже не рассматриваем вариант непродления отношений с Игорем», — передает слова Федотова «Матч ТВ».

37-летний Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА. Он принял участие в 745 матчах с учетом всех турниров, в которых 311 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до середины следующего года.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 12 очков.