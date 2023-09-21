Масалитин — о победе ЦСКА над «Сочи»: «Федотов всё экспериментирует с составом, а игры как не было, так и нет»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о победе «армейцев» над «Сочи» (1:1, 4:2 — пен) в матче группового этапа Кубка России.

Масалитин отметил, что несмотря на эксперименты, которые проводит с составом главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, в игре команды по-прежнему прослеживаются проблемы.

«Очередной эксперимент Федотова. Он всё экспериментирует с составом, а игры как не было, так и нет», — цитирует Масалитина «Матч ТВ».

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 24 сентября против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени. На сегодняшний день «армейцы» с 12 набранными очками в своём активе занимают седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.