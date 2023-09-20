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Чанов объяснил, почему ЦСКА не может выиграть

20 Сентября 2023 • 18:28 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
24.09 19:00

Российский тренер Вячеслав Чанов ответил на вопрос, почему ЦСКА не может выиграть в основное время уже шесть матчей подряд.

«Пока ЦСКА не может найти забивного игрока. Моменты есть, но если эти атакующие проблемы преодолеют «армейцы», все будет хорошо. Реализация подводит команду», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

Кроме того, специалист заявил, что центральные защитники ЦСКА выглядят неубедительно, ведь именно через эту зону проходит большинство атак соперника.

24 сентября подопечные Владимира Федотова на выезде сыграют с «Ростовом». Игра девятого тура чемпионата России должна будет стартовать в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Чанов
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