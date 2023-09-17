Байрамян — о матче с «Балтикой»: «Как пропустили эти два мяча, в голове не укладывается»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о матче восьмого тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

Напомним, южане вели со счётом 2:0 до 86-й минуты встречи, однако в концовке игры пропустили дважды и упустили победу.

По мнению Байрамяна, несмотря на столь обидную потерю очков, «Ростов» сумел показать желание и самоотдачу на футбольном поле.

«Вся команда выкладывалась, ложилась костьми, но как пропустили эти два мяча, в голове не укладывается. Мне кажется, что после серии неудач мы проснулись в игре с «Балтикой», как команда», — цитирует Байрамяна «Матч ТВ».

В восьми турах РПЛ «Ростов» набрал восемь очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Балтика» с четырьмя баллами в своём активе идёт 15-й.