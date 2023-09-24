Федотов: «Дорогого стоит с двух отыграться, получается, что это не случайно»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Наверное, во многом на игру повлияли два быстро пропущенных мяча, при этом их могло быть больше. Как это объясните?

- Надо признать обескураживающее начало. Встретили, предупреждали, что часть игроков команды соперника обладает дальним ударом. Но с этой позиции шальной гол залетел. Здесь мы чуть дрогнули, пропустили и, наверное, потом, слава богу, взяли себя в руки. Два пропущенных, еще там был один очень опасный момент. Взяли себя в руки, это хороший творческий пинок пришел к нам от соперника в виде двух пропущенных мячей. Потом взялись за дело. Забили гол, были близки и сравнять, моментов в этот период создали предостаточно, чтобы уже в первом тайме сделать равенство.

- Как оцените действия вынужденно-экспериментальной тройки центральных защитников в контексте пропущенных мячей? И отдельно роль Мухина, который играл центрального, но при этом активно выдвигался вперед.

- Да, добавили в этом компоненте, очень хорошо поддерживали атаку, но в обороне играет вся команда. Да и здесь есть над чем подумать. Явный дисбаланс между оборонительными действиями и атакующими. Поэтому будем искать новые решения. А то, что пропускать по три и начинать так матчи больше нельзя.

- По заменам. В основное время второго тайма их было всего две сделано, только в самой концовке еще Кисляк на поле появился. Не видели ли других резервов, почему всего две? Смещение Чалова в центр нападения сразу принесло свои результаты. Как это тоже оцените?

- Да, здесь мы говорим о том, что нужно было чуть-чуть поменять, чуть-чуть освежить те позиции, которые нам показались. Хотя мы доминировали, но эти замены хорошо вошли. На следующем этапе не казалось, что требуются кардинальные изменения. Только вынужденные замены по позиции Фёдора Чалова слегка.

- ЦСКА второй тур подряд отыгрывается с 0:2. Это, наверное, радует с точки зрения морально-волевых качеств. Но почему не удается действовать с позиции силы или преимущества? Кажется, что по игре команда может это делать.

- Как показывает практика, соперник отходит и начинает играть по счету. Тем не менее, дорогого стоит с двух отыграться. Получается, что это не случайно. Значит, есть, и мы об этом прекрасно знаем, что есть порох в пороховнице. Опять же будем анализировать и думать, где и что происходит не так.