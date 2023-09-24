​Кассьерра увеличил отрыв в гонке бомбардиров РПЛ

В воскресенье вечером матч девятого тура чемпионата России проводят «Зенит» и «Локомотив». Счёт в этой игре был открыт на 22-й минуте, когда забил нападающий питерской команды Матео Кассьерра. Для колумбийца этот гол стал уже восьмым в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

Таким образом, Кассьерра увеличил отрыв в гонке бомбардиров. Форвард «Зенита» с 8 голами располагается на вершине рейтинга. Второе место делят нападающие ЦСКА – Антон Заболотный и Фёдор Чалов. Они забили по 5 мячей.

Отметим, что ЦСКА свой матч девятого тура Премьер-лиги проведёт в воскресенье вечером – против «Ростова» на выезде.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Зенитом» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции.