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Силкин: «Зенит» потихоньку выкарабкивается, а «Локомотив» только попал в эту яму» эксклюзив

23 Сентября 2023 • 12:25 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
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24.09 16:30

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих матчах 9-го тура РПЛ.

- «Зенит» не столкнется с проблемами в игре с «Локомотивом»?

- Понятно, что «железнодорожники» сейчас переживают не лучшие времена, и нет команд, которые пройдут сезон без спадов. «Зенит» потихоньку выкарабкивается, а «Локомотив» только попал в эту яму. Но любая серия рано или поздно заканчивается.

- У «Ростова» каковы шансы против ЦСКА?

- До матча они есть у любой команды. Можно играть плохо, иметь один момент и победить. А потом все будут говорить, объективно это или нет. Кто первым использует ошибку соперника, у того и будет преимущество.

- Но команды находятся на разных полюсах в таблице. Это не говорит о том, что ЦСКА сейчас сильнее?

- У всех свои задачи. Понятно, что «Зенит», например, будет доказывать, что сильнее остальных, «Локомотив» - что тоже может соперничать с топ-клубами.

- «Краснодар» встретится с «Уралом». «Быки» не потеряют очки?

- «Краснодар» очень здорово начал сезон, но это не означает, что у него не будет проблем. Спад обязательно случится. Вопрос только когда. Надолго ли он останется на первой строчке, зависит только от южан. Если они будут продолжать побеждать, то соперники все равно где-то будут спотыкаться. Но я уверен, что «быки» не случайно забрались так высоко. Команда медленно, но верно прогрессирует. Туда приезжают хорошие иностранцы и свои воспитанники неплохие. Это одна из самых перспективных наших команд.

Елена Григорьевская

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