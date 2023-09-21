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Новиков — о ЦСКА: «Надеюсь, что Федотов сможет наладить игру в обороне»

21 Сентября 2023 • 15:15 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
24.09 19:00

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о результатах московской команды в нынешнем сезоне.

Эксперт отметил, что «армейцы» пропускают практически в каждом матче, поэтому главному тренеру команды Владимиру Федотову необходимо наладить игру в обороне.

«Конечно, настораживает тот момент, что команда пропускает почти в каждом матче. Я надеюсь, что Федотов сможет наладить игру в обороне. Впрочем, сделать это будет не так просто, ведь сейчас часто травмируется Дивеев и на флажке не смогли подписать бразильца Веллингтона», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В восьми турах РПЛ ЦСКА набрал 12 очков и сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «армейцы» проведут 24 сентября против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Валерий Новиков
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