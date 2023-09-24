ЦСКА снова забил «Ростову» и сравнял счёт

«Ростов» мог быстро обеспечить себе победный результат в матче с ЦСКА после голов Алексея Миронова и Егора Голенкова. Хорен Байрамян не попал по пустым воротам, а соперник начал постепенно отыгрываться. И вот на 71-й минуте на табло счет 3:3. Аббосбек Файзуллаев стал героем эпизода. Виктор Давила сыграл на партнера, который в касание пробил под перекладину.

При ничейном счете ЦСКА идет на девятом месте, соперник - на 11-м. Но еще играть около 20 минут.

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